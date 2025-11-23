Spectacle jeunesse perdu ma langue Médiathèque La Source Sallebœuf

Spectacle jeunesse perdu ma langue

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Comme chaque année, nous avons à cœur de proposer aux enfants un moment de magie, de spectacle, de rêverie pour clôturer l’année. Pour 2025, nous présenterons le spectacle musical jeunesse Perdu ma langue , écrit par Daisy Bolter à partir de son album du même titre. Synopsis Mabo est né en France mais ses parents sont d’ailleurs. Depuis toujours, il va et vient entre deux langues celle d’ici, et puis celle de ses parents. Un beau jour, sa langue maternelle, le Sindar, se met à lui échapper. Pourquoi ? Comment ? Mystère. Découvrez l’adaptation musicale de l’album Perdu ma Langue de Daisy Bolter aux éditions Didier Jeunesse, illustré par Victoria Dorche (2022). Daisy Bolter à la voix, Aurélie Groisil au violoncelle et Paul Abirached à la guitare. Entrée libre. .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine

