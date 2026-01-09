Spectacle jeunesse Poucette Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Spectacle jeunesse Poucette

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2026-02-10 10:00:00

2026-02-10

Par la compagnie Caminos.



Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique…

English :

By the Caminos company.



In the sand, images appear, disappear, wrap themselves around music…

