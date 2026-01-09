Spectacle jeunesse Poucette Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont
Spectacle jeunesse Poucette Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont mardi 10 février 2026.
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : 2026-02-10 10:00:00
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Par la compagnie Caminos.
Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s'enroulent autour d'une musique…
+33 4 77 35 61 11 mediathequestjust@loire-semene.fr
English :
By the Caminos company.
In the sand, images appear, disappear, wrap themselves around music…
