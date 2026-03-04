Spectacle jeunesse « Rêvons… c’est l’heure ! » — Printemps des Poètes, Salle des fêtes de Météren, Méteren

Spectacle jeunesse « Rêvons… c’est l’heure ! » — Printemps des Poètes Mardi 31 mars, 10h00 Salle des fêtes de Météren Nord

réservations conseillées

2026-03-31T10:00:00+02:00 – 2026-03-31T10:40:00+02:00

Fin : 2026-03-31T10:00:00+02:00 – 2026-03-31T10:40:00+02:00

Écouter le chant des arbres, voguer au gré de la rivière, faire naître un jardin au creux de sa main, sentir le souffle du vent dans les fleurs… Être là, tout simplement, ensemble, petits et grands, laissant le rêve nous emporter.Marie et Christophe vous proposent un spectacle tout en douceur, une parenthèse poétique parent enfant (6 mois à 4 ans).

Salle des fêtes de Météren 37b rue nationale, Méteren Méteren 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 74 54 00 62 »}]

Une invitation à suspendre le temps, à la rêverie et au voyage… s’arrêter, regarder, ressentir.