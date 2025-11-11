Spectacle jeunesse théâtre Hans et Greutel Le Microphone Grândola Tarnos

Spectacle jeunesse théâtre Hans et Greutel

Le Microphone Grândola Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

C’est presque le même titre qu’un conte très célèbre, presque la même histoire, avec les presque mêmes personnages, mais voilà, c’est pas pareil. Si, bien sûr, il y a la mère qu’est méchante, un peu comme une sorcière mais en pire, le papa qu’est bon comme du bon pain, sauf que la croûte elle est molle. Et il y a le fils Hans et la fille Greutel. Ça ressemble pas mal quand même, non ?

Entre un conteur bougon et un technicien muet au charme simple, le rire est immédiat et contagieux. Les astuces et bricolages de la mise en scène, la réécriture inventive, tout prête à sourire et crée une complicité rare entre les générations… Au point qu’on surprend parfois des parents chuchoter à leurs enfants Chut, j’écoute .

Par l’emblématique Cie Bob Théâtre, créé en 1998 et ce spectacle joué depuis plus de 20 ans en France.

RDV à 11h ou 15h30.

Dès 5 ans.

Sur réservation. .

Le Microphone Grândola Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 45

English : Spectacle jeunesse théâtre Hans et Greutel

German : Spectacle jeunesse théâtre Hans et Greutel

Italiano :

Espanol : Spectacle jeunesse théâtre Hans et Greutel

L’événement Spectacle jeunesse théâtre Hans et Greutel Tarnos a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Seignanx