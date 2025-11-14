Spectacle JFB En quête d’humanité par la Cie Pudding Théâtre Bellefontaine

Spectacle JFB En quête d’humanité par la Cie Pudding Théâtre

Salle des Fêtes Bellefontaine Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:30:00

2025-11-14

La Fédération des Foyers Ruraux et le Comité d’Animation de Bellefontaine vous proposent d’assister au spectacle JFB, En quête d’humanité joué par la compagnie Pudding Théâtre.

Christophe Chatelain, metteur en scène et acteur, raconte un destin qui prend ses racines au début du siècle dernier dans un petit village jurassien. Un destin singulier qui frotte la grande Histoire. Une vie qui bascule pendant la seconde guerre mondiale, période trouble où aucune décision n’est anodine.

Comment raconter les teintes grises ? Les non-dits ? La barbarie ?

Tentative artistique où le verbe est au centre du processus de création. Ce spectacle mêle le récit d’une vie celle de J-F.B d’un artiste qui se raconte, de l’Histoire avec un grand H, des réflexions sociales et d’actualités, des souvenirs d’enfance, du vin du Jura et du Comté. En abordant des sujets parfois durs, cette épopée du quotidien est avant tout une quête d’humanité Quand on n’a plus rien, il reste l’humain . .

