Spectacle J’imite donc je suis Gérard Dahan Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial

Spectacle J’imite donc je suis Gérard Dahan

Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2026-04-25 20:30:00

2026-04-25

Est ce que c’est l’imitation qui donne aux autres le reflet de soi-même, ou n’est-ce pas plutôt le reflet de soi-même, par rapport aux autres, qui donne une imitation ? … Lorsque Fabrice Luchini se pose la question en délirant sur scène, c’est en réalité son meilleur imitateur qui nous régale à la place du vrai. J’imite… Donc je suis ! , ce n’est pas un sujet du bac, c’est le nouveau spectacle humoristique de celui que la presse a surnommé l’imposteur public numéro 1 Gérald DAHAN ! À travers une cinquantaine d’incarnations plus saisissantes les unes que les autres l’imitateur aux 500 canulars nous bluffe également autour d’un piano, avec une multitude de performances vocales dont lui seul a le secret… .

