Spectacle J’me Cache Manoir de Briançon Criel-sur-Mer

Spectacle J’me Cache

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 17:15:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Avec la comédienne Aurore de la Compagnie Monsieur Fred.

Une aventure participative, qui embarque petits et grands dans une chasse aux cachettes aussi envoûtante qu’inattendue.

Durée 40mn | Public 3-6 ans accompagnés d’un adulte | Sur inscription. .

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28 bibliotheque@criel-sur-mer.fr

