Spectacle J’me Cache Manoir de Briançon Criel-sur-Mer vendredi 19 décembre 2025.
Début : 2025-12-19 17:15:00
Avec la comédienne Aurore de la Compagnie Monsieur Fred.
Une aventure participative, qui embarque petits et grands dans une chasse aux cachettes aussi envoûtante qu’inattendue.
Durée 40mn | Public 3-6 ans accompagnés d’un adulte | Sur inscription. .
Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28 bibliotheque@criel-sur-mer.fr
