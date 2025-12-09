Spectacle Jo et le salut des krââvs Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Spectacle Jo et le salut des krââvs

C’est l’histoire d’un petit être qui voulait qu’on le laisse tranquille, mais qui va peut-être changer le destin du monde.

Les Krââvs sèment la terreur. Rita, la Reine-de-Tout, oblige Jo à partir en mission auprès de leur roi, le terrible Biftannen 1er. Jo va vivre une suite de péripéties haletantes et accomplir sa mission malgré lui. Mais cette réussite a un effet inattendu sur les personnages…

Rythmé par le jeu entre le comédien et la musicienne, surprenant pas ses astuces et mécanismes scéniques, le spectacle interroge les notions de pardon, d’injustice, et d’autorité.

À voir en famille, dès 6 ans.

Sur inscription en ligne.Enfants

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

English :

It’s the story of a little being who wanted to be left alone, but who might just change the fate of the world.

The Krââvs are wreaking havoc. Rita, the Queen of All, forces Jo to go on a mission to their king, the terrible Biftannen 1st. Jo goes through a series of breathtaking adventures and accomplishes his mission in spite of himself. But this success has an unexpected effect on the characters…

Paced by the interplay between actor and musician, and surprising in its tricks and stage mechanisms, the show questions notions of forgiveness, injustice and authority.

For all the family, ages 6 and up.

Online registration required.

