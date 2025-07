Spectacle « Johnny Halliday » par la Compagnie Péricard Parc du Château de Crépol Crépol

Parc du Château de Crépol 780 Beaulieu Crépol Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Jeudi 2025-08-14

2025-08-14

La Compagnie Péricard vous invite à son nouveau spectacle sur Johnny Halliday avec en invité le sosie Pascal Veyre !



15 musiciens, chanteuses et chanteurs pour vous faire vivre un moment unique !

Parc du Château de Crépol 780 Beaulieu Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37

English :

The Compagnie Péricard invites you to its new show about Johnny Halliday, with guest impersonator Pascal Veyre!



15 musicians and singers for a unique experience!

German :

Die Compagnie Péricard lädt Sie zu ihrer neuen Show über Johnny Halliday mit dem Doppelgänger Pascal Veyre als Gast ein!



15 Musiker, Sängerinnen und Sänger, um Ihnen einen einzigartigen Moment zu bescheren!

Italiano :

La Compagnie Péricard vi invita al suo nuovo spettacolo su Johnny Halliday, con ospite l’imitatore Pascal Veyre!



15 musicisti e cantanti per farvi vivere un’esperienza unica!

Espanol :

La Compagnie Péricard le invita a su nuevo espectáculo sobre Johnny Halliday, ¡con el imitador invitado Pascal Veyre!



15 músicos y cantantes para ofrecerle una experiencia única

