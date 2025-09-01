Spectacle Jonasz au grenier Compote de Prod Vogelgrun

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Un soir de pluie, dans le grenier-atelier d’une costumière, trois mannequins s’animent et donnent vie au journal intime d’un musicien. Au rythme de ce journal, ils vont chanter l’amour, les rêves, les voyages, l’enfance, avant de retrouver leur docilité inerte lorsque le jour inondera le grenier de ses premiers rayons…

Un spectacle musical tendre et poétique autour du répertoire de Michel Jonasz, auteur-compositeur-interprète menant une brillante carrière dans la chanson française depuis presque 50 ans. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

