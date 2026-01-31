Spectacle Jonathan O’Donnell Sympa L’ambiance Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Jonathan O’Donnell Sympa L’ambiance

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

C’est toujours difficile de parler de son propre spectacle, alors je préfère laisser faire les spectateurs

On a eu le plaisir de voir Jonathan O’Donnell sur scène et c’était top !

Le niveau d’énergie, l’échange avec la salle, les vannes et les traits d’esprits s’enchaînent, Jonathan il vous régale.

Vous avez l’impression de faire partie de sa famille, de celle de sa femme, d’être un de ses potes, de le connaitre quoi ! Je suis sortie du spectacle ravie, après un moment très agréable de rires sincères et d’empathie avec Jonathan. Franchement, venez, ça vaut la peine !Tout public

20 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 Cameocomedie.info@gmail.com

English :

It’s always difficult to talk about your own show, so I prefer to let the audience do that

We had the pleasure of seeing Jonathan O’Donnell on stage, and it was top-notch!

The energy level, the exchange with the audience, the jokes and witty remarks, Jonathan is a real treat.

You feel like you’re part of his family, his wife’s family, you’re one of his buddies, you really know him! I left the show delighted, after a very pleasant moment of sincere laughter and empathy with Jonathan. Honestly, come on down, it’s worth it!

