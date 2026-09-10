Informations pratiques

Blotzheim

Spectacle – Joséphine Baker

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 22:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Joséphine Baker le concert pour la 3ème saison consécutive La presse fût unanime et plus de 20 dates de tournées dans de nombreuses villes de France ont déjà eu lieu. On en annonce 40 autres d’ici 2028… Le tube : « Pour danser le charleston ».

Des évènements uniques comme le show sensationnel en présence du Prince Albert de Monaco dont la mère, la princesse Grace, fut la grande amie de Joséphine. Et toujours l’hommage à la femme résistante, star et humaniste qui croisa Gabin, Martin Luther King et tant d’autres… .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com

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English :

L’événement Spectacle – Joséphine Baker Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue