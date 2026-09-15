Informations pratiques

Deauville

Spectacle : « Joséphine Baker – Le Musical »

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 21:00:00

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2027-02-13

Sa vie est un roman, ce spectacle sa lumière… Le destin musical émouvant et festif d’une des femmes les plus inspirantes du 20e siècle, porté par une troupe de 8 artistes éclatants qui la font revivre comme par enchantement.

Sa vie est un roman, ce spectacle sa lumière… Le destin musical émouvant et festif d’une des femmes les plus inspirantes du 20e siècle, porté par une troupe de 8 artistes éclatants qui la font revivre comme par enchantement.

Mariée à 13 ans, issue du ghetto noir du Missouri, la jeune Joséphine débarque en France et devient l’icône du tout-Paris des années folles, elle s’engage dans la résistance et symbolisera la grande femme universelle tout récemment célébrée au Panthéon…

« Joséphine Baker le musical » fait redécouvrir l’artiste éblouissante aux talents de danseuse et de chanteuse hors du commun, précurseuse du Hip hop. Ce spectacle révèle aussi la vie romanesque de cette femme libre et engagée. On y croisera ses partenaires (Gabin), ses amants (Paul Colin, Pépito), ses maris (Willie Baker, Jo Bouillon) et les héros, comme elle, qui n’hésiteront pas à mettre leurs vies en danger pour sauver des Juifs et déjouer les plans des Nazis. Elle militera toute sa vie contre la ségrégation raciale en rejoignant Martin Luther King Jr et en adoptant douze enfants de toutes origines pour créer sa tribu arc-en-ciel. .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle : « Joséphine Baker – Le Musical »

Her life is a novel; this show is its light… The moving and celebratory musical journey of one of the 20th century’s most inspiring women, brought to life by a troupe of eight dazzling performers who make her come alive as if by magic.

L’événement Spectacle : « Joséphine Baker – Le Musical » Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville