Spectacle Josette et Mustapha Maison Pignal Livron-sur-Drôme

Maison Pignal 38 Rue du Dr l’Hermier Livron-sur-Drôme Drôme

Début : 2025-10-10 16:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Théâtre d’objets et marionnettes, en extérieur. Tout en douceur, les spectateurs vont rentrer dans la vie de Josette, octogénaire pleine de vie et de trous de mémoire, échappée de son EHPAD, avec les marionnettistes qui l’accompagnent.

Maison Pignal 38 Rue du Dr l’Hermier Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 61 55 communication@mairie-livron.fr

English :

Outdoor object and puppet theater. Spectators will gently enter the life of Josette, an octogenarian full of life and memory lapses, escaped from her nursing home, with the puppeteers who accompany her.

German :

Objekt- und Marionettentheater, im Freien. Die Zuschauer tauchen mit den Puppenspielern, die sie begleiten, in das Leben von Josette ein, einer 80-jährigen Frau voller Leben und Gedächtnislücken, die aus ihrem Pflegeheim geflohen ist.

Italiano :

Teatro di oggetti e burattini all’aperto. Il pubblico entrerà dolcemente nella vita di Josette, un’ottuagenaria piena di vita e di vuoti di memoria, fuggita dalla sua casa di cura, insieme ai burattinai che l’accompagnano.

Espanol :

Teatro de objetos y marionetas al aire libre. El público se adentrará suavemente en la vida de Josette, una octogenaria llena de vida y lapsus de memoria, que se ha escapado de su residencia de ancianos, con los titiriteros que la acompañan.

