Spectacle: Joue la comme Mehdi ! Théâtre de la ville Valence

Spectacle: Joue la comme Mehdi !

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 20:30:00

2025-11-22

Joue la comme Mehdi ! & Madame Fraize

Plateau double pour deux artistes l’un est le roi du débit, l’autre troque le mutisme de ses débuts pour une version burlesque et bavarde

.

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes theatredelaville@mairie-valence.fr

English :

Play it like Mehdi! & Madame Fraize

A double bill for two artists: one is the king of flow, the other swaps his mute beginnings for a burlesque, chatty version

German :

Spiel es wie Mehdi! & Madame Fraize

Doppelte Bühne für zwei Künstler: Der eine ist der König des Debattierens, der andere tauscht die Stummheit seiner Anfänge gegen eine burleske und geschwätzige Version ein

Italiano :

Giocate come Mehdi! & Madame Fraize

Doppio spettacolo per due artisti: uno è il re del flow, l’altro scambia il silenzio degli esordi con una versione burlesca e loquace

Espanol :

¡Juega como Mehdi! y Madame Fraize

Programa doble para dos artistas: uno es el rey del flow, el otro cambia el silencio de sus comienzos por una versión burlesca y locuaz

