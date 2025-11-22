Spectacle: Joue la comme Mehdi ! Théâtre de la ville Valence
Spectacle: Joue la comme Mehdi ! Théâtre de la ville Valence samedi 22 novembre 2025.
Spectacle: Joue la comme Mehdi !
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 20:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Joue la comme Mehdi ! & Madame Fraize
Plateau double pour deux artistes l’un est le roi du débit, l’autre troque le mutisme de ses débuts pour une version burlesque et bavarde
.
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes theatredelaville@mairie-valence.fr
English :
Play it like Mehdi! & Madame Fraize
A double bill for two artists: one is the king of flow, the other swaps his mute beginnings for a burlesque, chatty version
German :
Spiel es wie Mehdi! & Madame Fraize
Doppelte Bühne für zwei Künstler: Der eine ist der König des Debattierens, der andere tauscht die Stummheit seiner Anfänge gegen eine burleske und geschwätzige Version ein
Italiano :
Giocate come Mehdi! & Madame Fraize
Doppio spettacolo per due artisti: uno è il re del flow, l’altro scambia il silenzio degli esordi con una versione burlesca e loquace
Espanol :
¡Juega como Mehdi! y Madame Fraize
Programa doble para dos artistas: uno es el rey del flow, el otro cambia el silencio de sus comienzos por una versión burlesca y locuaz
L’événement Spectacle: Joue la comme Mehdi ! Valence a été mis à jour le 2025-10-10 par Valence Romans Tourisme