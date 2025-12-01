Spectacle: Joue la comme Mehdi ! Maison Pour Tous Valence

Spectacle: Joue la comme Mehdi !

Maison Pour Tous Médiathèque du plan Valence Drôme

Début : 2025-12-10 19:00:00

fin : 2025-12-10 19:00:00

2025-12-10

Entre amour des mots et mots d’amour, Joue la comme Mehdi est un one slam show qui allie humour et poésie. Ce seul en scène est une ode à la langue française et à l’humanité. Mehdi Dix saura vous faire rire et vous toucher en même temps.

Maison Pour Tous Médiathèque du plan Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 76 72 mediatheque.plan@valenceromansagglo.fr

English :

Between love of words and words of love, Joue la comme Mehdi is a one-man slam show that combines humor and poetry. This one-man show is an ode to the French language and to humanity. Mehdi Dix will make you laugh and touch you at the same time.

German :

Joue la comme Mehdi ist eine One-Slam-Show, die Humor und Poesie vereint und zwischen der Liebe zu den Worten und den Worten der Liebe angesiedelt ist. Dieses Solo ist eine Ode an die französische Sprache und die Menschlichkeit. Mehdi Dix wird Sie zum Lachen bringen und Sie gleichzeitig berühren.

Italiano :

Tra amore per le parole e parole d’amore, Joue la comme Mehdi è un one-man show che unisce umorismo e poesia. Questo one-man show è un’ode alla lingua francese e all’umanità. Mehdi Dix vi farà ridere e commuovere allo stesso tempo.

Espanol :

Entre el amor a las palabras y las palabras de amor, Joue la comme Mehdi es un espectáculo unipersonal que combina humor y poesía. Este espectáculo unipersonal es una oda a la lengua francesa y a la humanidad. Mehdi Dix le hará reír y le emocionará al mismo tiempo.

