SPECTACLE JOUER L’ARCHIVE, OCTOBRE-DÉCEMBRE 1940 Montpellier

SPECTACLE JOUER L’ARCHIVE, OCTOBRE-DÉCEMBRE 1940

Archives départementales Montpellier Hérault

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Un spectacle immersif sur les lois antisémites de Vichy.

SPECTACLE ANNULÉ

Cette performance théâtrale immersive, suivie d’une rencontre avec les comédiens, déroule les minutes d’une réunion symbolique, le 16 décembre 1940, de hauts fonctionnaires du gouvernement de Vichy sur l’application du statut des Juifs en France. Le public, assis autour de la table, entend les paroles et vit de manière directe les décisions entérinées qui verront, trois jours plus tard, la mise en œuvre des premières mesures de discrimination.

Tout public, à partir de 12 ans. .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie

English :

An immersive show about Vichy’s anti-Semitic laws.

