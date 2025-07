Spectacle jougne, mémoire d’un lieu Jougne

Spectacle jougne, mémoire d’un lieu

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12 23:59:00

2025-07-12

Dès 19h, spectacle de la vie d’autrefois quelques périodes de la riche histoire de Jougne, de l’origine à nos jours.

En scènes costumées, 60 acteurs se présenteront devant vous pour vous raconter l’histoire de Jougne.

8 visites guidées toutes les 20 min. 1h de spectacle en direct (premier départ 19h30, dernier 21h50)

Toute la soirée, animation musicale, acrobates, jongleurs, restauration et buvette

Concert avec l’union musicale de Jougne suivi vers 23h du feu d’artifice puis du bal gratuit.

Réservation par téléphone des billets dès maintenant de 10h à 20h et jusqu’à 15h le jour du spectacle et sur place le jour même. .

Dans le village Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 76 66 95

