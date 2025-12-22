Spectacle Jouir Gare à Coulisses Eurre

Spectacle Jouir

Gare à Coulisses Ecosite Eurre Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Une quête collective et jubilatoire de la jouissance féminine. À travers une exploration artistique mêlant écriture intime, stand up et cabaret musical, ce spectacle invite à une réflexion profonde sur la sexualité et le plaisir. Cie Notre Insouciance

Gare à Coulisses Ecosite Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com

English :

A collective, jubilant quest for feminine pleasure. Through an artistic exploration combining intimate writing, stand-up comedy and musical cabaret, this show invites deep reflection on sexuality and pleasure. Cie Notre Insouciance

