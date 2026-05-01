Spectacle Jour de fête Salle des fêtes Fontoy

Fontoy

Spectacle Jour de fête

Salle des fêtes 17 rue des moulins Fontoy Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19 21:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Un spectacle arrive dans vos salles des fêtes.

Mariages, anniversaires, départs en retraite les salles des fêtes accueillent tous les moments importants de notre vie. Autant d’occasions de se projeter dans l’avenir, de se rêver, entouré de ses proches.

Ce sont ces carrefours de vie qu’a voulu célébrer Alexandra Tobelaim avec ce spectacle spécialement imaginé pour les salles des fêtes.

Inspiré des moments forts de la vie, ce spectacle prend la forme d’une véritable célébration collective, mêlant musique, textes et photographies.

Brouillant les frontières entre fiction et réalité, elle invite le public à un spectacle sous la forme d’une fête, en compagnie de comédiens, entre musique, textes d’auteurs contemporains et photographies.

Le public est invité à assister à cette fête… mais aussi à y participer activement en partageant ses impressions et son regard sur les scènes vécues.

Ce spectacle est porté par les textes de quatre auteurs et autrices Mona El Yafi, Samuel Gallet, Magali Mougel et Karin Serres.

Une expérience vivante, immersive et conviviale, où chaque représentation devient unique grâce à vous.Tout public

18 .

Salle des fêtes 17 rue des moulins Fontoy 57650 Moselle Grand Est +33 3 82 82 14 92 infos@nest-theatre.fr

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English :

A show is coming to your village halls.

Weddings, birthdays, anniversaries, retirements: village halls play host to all the important moments in our lives. So many opportunities to project ourselves into the future, to dream, surrounded by loved ones.

Alexandra Tobelaim has chosen to celebrate these crossroads in her show, specially designed for village halls.

Inspired by life?s high points, the show takes the form of a collective celebration, combining music, text and photography.

Blurring the boundaries between fiction and reality, Alexandra Tobelaim invites audiences to join her in a festive performance, accompanied by actors, music, texts by contemporary authors and photographs.

The audience is invited not only to attend the party? but also to take an active part, sharing their impressions and views of the scenes they have experienced.

The show features texts by four authors: Mona El Yafi, Samuel Gallet, Magali Mougel and Karin Serres.

A lively, immersive and convivial experience, where each performance becomes unique thanks to you.

L’événement Spectacle Jour de fête Fontoy a été mis à jour le 2026-05-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME