Spectacle: Jovany et le dernier saltimbanque Rue Loukianoff Pornic

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 21:45:00

2025-11-28

Spectacle d’humour musical.

Spectacle programmé dans le cadre de la saison culturelle 2025-2026 de l’Amphithéâtre Thomas Narcejac (Pornic).

Chez JOVANY, le rire est une histoire de famille. Enfant de la balle, il grandit dans sa bulle sous la lumière des projecteurs, dirigé par un grand-père clown, musicien et amuseur public.

Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le monde nous emmènent dans un univers fantasque, où il nous raconte son histoire, son parcours, ses mémoires… figés entre souvenir et fabulation.

70 minutes de folie qui dévoilent le vrai visage d’un artiste attachant et sensible. Survolté, comique, chanteur, moqueur, musicien, danseur, performer…

Jovany est un artiste polyvalent qui fascine tous les publics.

En attendant, comme dirait son grand père Dans la vie, il faut savoir tout faire, alors fais les rire…moi, je me repose »

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 16

English :

Musical comedy show.

German :

Musikalische Humorshow.

Italiano :

Spettacolo comico musicale.

Espanol :

Espectáculo de comedia musical.

