Spectacle Joyeux petits souliers Espace Palante Hillion samedi 25 avril 2026.

Espace Palante 2 Rue Ollivier Provost Hillion Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 21:30:00

2026-04-25

Petits Souliers soutient Armor Ukraine.

Armor Ukraine est une association francoukrainienne à but culturel et humanitaire, antenne locale de l’association des Joyeux Petits Souliers. En 1994, lors d’un reportage sur les difficultés de l’Ukraine, Jean-Claude DARRIGAUD, grand reporter à Antenne 2, croise le chemin de deux chorégraphes professionnels qui mettent tout leur talent et leur énergie dans l’école de danse qu’ils ont créée en 1991. De cette rencontre, vient l’idée de faire danser les enfants en France pour aider des enfants en Ukraine. Jean Claude DARRIGAUD crée alors l’Association des Joyeux Petits Souliers et donne

ainsi un cadre officiel à son action. Sachant convaincre, il va mobiliser beaucoup de personnes sur ce projet. L’association nationale est organisée en associations locales dans différentes régions françaises Bretagne, Anjou, Vendée, Champagne, Lyonnais… .

Espace Palante 2 Rue Ollivier Provost Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 13 40 34

