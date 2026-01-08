Spectacle J’t’ai dans la peau Comprégnac

Spectacle J’t’ai dans la peau

Duo burlesque de portés acrobatiques

En ce début d’année, Comprégnac invite à une après midi théâtre dimanche 11 janvier 2026 à 15H.



La troupe du Théâtre de la Palabre, basée à Alès, vient présenter son nouveau spectacle Je t’ai dans la peau. Entre plaisir et dépendances, J’t’ai dans la peau voyage avec humour, passion et fantaisie dans des portraits et des chansons de Claude Nougaro, Boris Vian, Marcel’s et bien d’autres pour évoquer ces délicieuses dérives qui traversent le temps et les époques.

Un vagabondage dans le monde des délices interdits. Avec Élisabeth Gavalda (voix), Alain Laurier (saxophones) et Vincent Granger (clarinette, machines, guitare).

Entrée gratuite Chapeau.

Salle chauffée.

Pot de la nouvelle année.

Salle des fêtes Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie +33 6 33 11 59 93 vincentviaduc@gmail.com

