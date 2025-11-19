Spectacle j’te raconte voyage à travers les contes de Perrault, Médiathèque de Leyme Leyme

médiathèque, 81 rue principale Leyme Lot

Début : 2025-11-19 10:30:00

2025-11-19

Embarquez avec Favo dans une relecture des contes de Perrault version rapcontée !

À mi-chemin entre la lecture de l’histoire du soir et l’énergie vibrante d’un concert, Favo propose une expérience singulière pour petits et grands

À mi-chemin entre la lecture de l’histoire du soir et l’énergie vibrante d’un concert, Favo propose une expérience singulière pour petits et grands. Faites découvrir ou redécouvrir à vos minis Le Petit Chaperon rouge, La Belle au bois dormant ou Barbe bleue sur le rythme du rap, la douceur de la parole contée et la force du verbe. De quoi ravir nos oreilles. .

médiathèque, 81 rue principale Leyme 46120 Lot Occitanie +33 5 65 10 07 81

English :

Favo

Join Favo for a rapconté retelling of Perrault?s fairy tales!

Halfway between the reading of the bedtime story and the vibrant energy of a concert, Favo offers a singular experience for young and old alike

German :

Favo

Begeben Sie sich mit Favo auf eine Neuinterpretation der Märchen von Perrault in Rapconté-Version!

Auf halbem Weg zwischen der Lesung der Gutenachtgeschichte und der vibrierenden Energie eines Konzerts bietet Favo ein einzigartiges Erlebnis für Groß und Klein

Italiano :

Favo

Unitevi a Favo per una rivisitazione in chiave rap delle fiabe di Perrault!

A metà strada tra la lettura della favola della buonanotte e la vibrante energia di un concerto, Favo offre un’esperienza unica per grandi e piccini

Espanol :

Favo

Únase a Favo en una nueva versión rapconté de los cuentos de Perrault

A medio camino entre la lectura del cuento antes de dormir y la vibrante energía de un concierto, Favo ofrece una experiencia única para grandes y pequeños

