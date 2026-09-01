Spectacle : Jubilä MJCL Mourenx
mardi 29 septembre 2026 · MJCL · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Spectacle : Jubilä
MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 21:00:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Singulière et multiple, Leïla Martial, seule en scène rassemble ses mondes, invoquant Bach passant du français à l’anglais et à l’espagnol ou encore à un de ces langages insensés dont elle a le secret…
Tout public. Durée 1h10
Sur réservation. .
MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 07 23
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English : Spectacle : Jubilä
L’événement Spectacle : Jubilä Mourenx a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn
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