Spectacle : Jubilä MJCL Mourenx

Informations pratiques

Mourenx

Spectacle : Jubilä

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 21:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Singulière et multiple, Leïla Martial, seule en scène rassemble ses mondes, invoquant Bach passant du français à l’anglais et à l’espagnol ou encore à un de ces langages insensés dont elle a le secret…

Tout public. Durée 1h10

Sur réservation. .

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 07 23

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English : Spectacle : Jubilä

L’événement Spectacle : Jubilä Mourenx a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn