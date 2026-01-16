Spectacle Juke Box Boom Place Porte Coucou Salon-de-Provence

Spectacle Juke Box Boom

Samedi 7 février 2026 à partir de 14h30. Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

LA JUKE-BOX BOUM EST UNE BOUM ARTISTIQUE POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS.

Que faire quand la musique s’arrête ? Les enfants pourront-ils sauver la boum ? Qui sont ces Mono, Môstache, Cyclo & Bouh ? Amené.e.s à choisir les morceaux sur lesquels ils et elles souhaitent danser, les enfants sont ensuite invité.e.s à se transformer pour devenir les monstres imaginaires de La Juke-Box Boum ! pour enfin rejoindre la piste de danse. Mais soudain, la boum s’arrête… .

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

JUKE-BOX BOUM IS AN ARTISTIC BOUM FOR CHILDREN AGED 6 TO 12.

