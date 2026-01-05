Spectacle Jules Verne, de la terre à la lune Bibliothèque Bellocq
Spectacle Jules Verne, de la terre à la lune Bibliothèque Bellocq vendredi 23 janvier 2026.
Spectacle Jules Verne, de la terre à la lune
Bibliothèque 26 Rue Longue Bellocq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Découvrez ou redécouvrez l’écriture de Jules Verne à travers quatre romans qui marquent les prémices de la science fiction. Des lectures pleines de verve et de vie illustrées en direct par Mickaël Roux. .
Bibliothèque 26 Rue Longue Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 12 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Jules Verne, de la terre à la lune
L’événement Spectacle Jules Verne, de la terre à la lune Bellocq a été mis à jour le 2026-01-03 par OT Coeur de Béarn