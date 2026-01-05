Spectacle Jules Verne, de la terre à la lune Bibliothèque Bellocq

Spectacle Jules Verne, de la terre à la lune

Découvrez ou redécouvrez l’écriture de Jules Verne à travers quatre romans qui marquent les prémices de la science fiction. Des lectures pleines de verve et de vie illustrées en direct par Mickaël Roux. .

Bibliothèque 26 Rue Longue Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 12 97

English : Spectacle Jules Verne, de la terre à la lune

