Spectacle Julie Bigot est culottée Smart Café Théâtre Brives-Charensac

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Elle nous livre sa philosophie de vie à travers ses rendez vous magiques et déjantés qui se vivent au rythme d’un cartoon à la Tex Avery.
+33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com
English :
She shares her philosophy of life with us through her magical, wacky appointments, which are lived to the rhythm of a Tex Avery cartoon.
German :
Sie vermittelt uns ihre Lebensphilosophie durch ihre magischen und verrückten Verabredungen, die im Rhythmus eines Tex-Avery-Cartoons stattfinden.
Italiano :
Condivide con noi la sua filosofia di vita attraverso i suoi appuntamenti magici e stravaganti, vissuti al ritmo di un cartone animato di Tex Avery.
Espanol :
Comparte con nosotros su filosofía de la vida a través de sus citas mágicas y estrafalarias, vividas al ritmo de un dibujo animado de Tex Avery.
