Spectacle Julie Bigot est culottée Smart Café Théâtre Brives-Charensac samedi 8 novembre 2025.

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Elle nous livre sa philosophie de vie à travers ses rendez vous magiques et déjantés qui se vivent au rythme d’un cartoon à la Tex Avery.

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

She shares her philosophy of life with us through her magical, wacky appointments, which are lived to the rhythm of a Tex Avery cartoon.

German :

Sie vermittelt uns ihre Lebensphilosophie durch ihre magischen und verrückten Verabredungen, die im Rhythmus eines Tex-Avery-Cartoons stattfinden.

Italiano :

Condivide con noi la sua filosofia di vita attraverso i suoi appuntamenti magici e stravaganti, vissuti al ritmo di un cartone animato di Tex Avery.

Espanol :

Comparte con nosotros su filosofía de la vida a través de sus citas mágicas y estrafalarias, vividas al ritmo de un dibujo animado de Tex Avery.

