Spectacle Julien Bing Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial

Spectacle Julien Bing Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial samedi 18 avril 2026.

Spectacle Julien Bing

Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 28.9 – 28.9 – 28.9 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Du stand-up aux personnages, Bing s’interroge avec empathie, bienveillance (ou presque) sur des vérités qui dérangent:

Les enfants dansent-il vraiment bien à la fête de l’école? Peut-on sauver son couple après une sixième rupture ? Le féminisme est-il perçu comme un coup d’état pour certains hommes ? Sommes-nous … non je ne peux pas tout dire … gardons un peu de suspense ! Avec un humour intelligemment maladroit, julien Bing a un objectif rire avec tout le monde! Dans un monde où la nuance n’existe plus et où tout porte à polémique, conscient du danger, il s’amuse de l’image instagrammable dans laquelle nous sommes tous piégés…ou presque ! Attention, il prévient son public s’il va trop loin avec lui-même, il s’insultera sur les réseaux sociaux, mettra fin à sa carrière, et s’il va vraiment trop trop loin, il s’attaquera en justice. Alors, si toi aussi, tu n’es pas parfait aux yeux de cette époque qui voudrait que tu le sois, viens le voir, je suis certain que tu lui ressembles … ou presque ! .

Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92

English : Spectacle Julien Bing

German : Spectacle Julien Bing

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Julien Bing Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-09-22 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I