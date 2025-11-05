Spectacle Julien Strelzyk dans santé ! COMÉDIE DE METZ Metz

Spectacle Julien Strelzyk dans santé ! COMÉDIE DE METZ Metz mercredi 5 novembre 2025.

Spectacle Julien Strelzyk dans santé !

COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-05 20:00:00

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans un hôpital…

Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables le Strelzyk contenant du paracétrodrôle.

Julien vous dresse son diagnostic bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments…

Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis !Tout public

COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Because his name sounds like a drug, he went to a hospital to immerse himself…

A month later, he released his drug with desirable side effects: Strelzyk containing paracetrodrôle.

Julien gives you his diagnosis: operating room, emergency room, nurses, doctors, drugs…

Even hypochondriacs are won over!

German :

Weil sein Name wie der eines Medikaments klingt, taucht er in einem Krankenhaus auf…

Einen Monat später brachte er sein Medikament mit erwünschten Nebenwirkungen heraus: Strelzyk, das Paracetropol enthält.

Julien stellt Ihnen seine Diagnose: Operationssaal, Notaufnahme, Krankenschwestern, Ärzte, Medikamente…

Alles wird unter die Lupe genommen, selbst Hypochonder sind begeistert!

Italiano :

Poiché il suo nome suona come una droga, si è recato in un ospedale per immergersi…

Un mese dopo, rilasciò il suo farmaco con effetti collaterali desiderabili: Strelzyk contenente paracetrodrôle.

Julien vi dà la sua diagnosi: sala operatoria, emergenza, infermieri, medici, farmaci…

Anche gli ipocondriaci sono conquistati!

Espanol :

Como su nombre suena a droga, fue a un hospital a sumergirse…

Un mes más tarde, lanzó su droga con efectos secundarios deseables: Strelzyk que contiene paracetrodrôle.

Julien te da su diagnóstico: quirófano, urgencias, enfermeras, médicos, drogas…

Hasta los hipocondríacos se dejan convencer

