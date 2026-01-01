Spectacle Julien Strelzyk dans santé ! LA COMÉDIE DE METZ Metz

Spectacle Julien Strelzyk dans santé !

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-10 17:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans un hôpital…

Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables le Strelzyk contenant du paracétrodrôle.

Julien vous dresse son diagnostic bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments…

Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis !Tout public

English :

Because his name sounds like a drug, he went to a hospital to immerse himself…

A month later, he released his drug with desirable side effects: Strelzyk containing paracetrodrôle.

Julien gives you his diagnosis: operating room, emergency room, nurses, doctors, drugs…

Even hypochondriacs are won over!

