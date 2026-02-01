Spectacle Julien Strelzyk Centre Culturel de Queuleu Metz

Spectacle Julien Strelzyk

Centre Culturel de Queuleu 53 rue des Trois Evêchés Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:30:00

Après une immersion en milieu hospitalier, Julien dont le nom de famille ressemble à celui d’un médicament, revient avec un one man show inspiré de séjour.Adultes

Centre Culturel de Queuleu 53 rue des Trois Evêchés Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

After an immersion in the hospital environment, Julien, whose surname resembles that of a drug, returns with a one-man show inspired by a stay at home.

