Spectacle Julien Strelzyk Centre Culturel de Queuleu Metz
Spectacle Julien Strelzyk Centre Culturel de Queuleu Metz samedi 28 février 2026.
Spectacle Julien Strelzyk
Centre Culturel de Queuleu 53 rue des Trois Evêchés Metz Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Après une immersion en milieu hospitalier, Julien dont le nom de famille ressemble à celui d’un médicament, revient avec un one man show inspiré de séjour.Adultes
18 .
Centre Culturel de Queuleu 53 rue des Trois Evêchés Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After an immersion in the hospital environment, Julien, whose surname resembles that of a drug, returns with a one-man show inspired by a stay at home.
L’événement Spectacle Julien Strelzyk Metz a été mis à jour le 2026-01-30 par AGENCE INSPIRE METZ