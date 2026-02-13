Spectacle Junior ballet de l’Opera de Norvège formation Coline It dansa Ballet Preljocaj Aix-en-Provence

Spectacle Junior ballet de l’Opera de Norvège formation Coline It dansa

Jeudi 19 mars 2026 à partir de 20h. Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Trois jeunes ballets et trois pièces incontournables ! Un voyage chorégraphique intense, entre poésie, énergie brute et immersion sensorielle.

Trois jeunes ballets et trois pièces incontournables ! Une création de Alan Lucien Øyen portée avec finesse par le Junior Ballet de l’Opéra de Norvège; Inked, pièce captivante d’Arno Schuitemaker, interprétée par les danseurs de la formation Coline, et Minus 16 d’Ohad Naharin, pièce explosive dansée par IT Dansa. Un voyage chorégraphique intense, entre poésie, énergie brute et immersion sensorielle.



Dans le cadre des rencontres des ballets juniors européens. .

Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three young ballets and three must-see pieces! An intense choreographic journey of poetry, raw energy and sensory immersion.

L’événement Spectacle Junior ballet de l’Opera de Norvège formation Coline It dansa Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence