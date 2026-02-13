Spectacle Junior Ballet de l’Opéra de Paris Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Spectacle Junior Ballet de l’Opéra de Paris

Dimanche 8 mars 2026 à partir de 20h.

Lundi 9 mars 2026 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 47 EUR

Début : 2026-03-08 20:00:00

fin : 2026-03-09

2026-03-08 2026-03-09

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années… . Empruntons au Cid de Corneille son célèbre adage pour découvrir l’étendue du talent du Junior Ballet de l’Opéra de Paris dans un répertoire aussi riche qu’époustouflant.

Créé en 2024 sous la direction de José Martinez, ancien danseur étoile du Ballet de l’Opéra national de Paris, le Junior Ballet de l’Opéra de Paris allie formation, transmission et création. En témoigne ce programme kaléidoscopique conçu sur mesure pour les jeunes prodiges Allegro Brillante, concentré de techniques chorégraphiques classiques, l’inimitable Cantate 51, le requiem for a rose à l’écriture contemporaine. Et, en bouquet final, Mi Favorita qui rassemble les 18 danseurs de la première promotion. Pour la première fois sur les planches. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 820 13 20 13

English :

To the well-born, value does not wait for the number of years? . Borrow from Corneille?s Cid to discover the extent of the Paris Opera Junior Ballet?s talent in a repertoire as rich as it is breathtaking.

