Spectacle Jusqu’à la dernière goutte de Thomas Bontemps aux Amanins La Roche-sur-Grane

Spectacle Jusqu’à la dernière goutte de Thomas Bontemps aux Amanins La Roche-sur-Grane mercredi 29 octobre 2025.

Spectacle Jusqu’à la dernière goutte de Thomas Bontemps aux Amanins

1324 route de crest La Roche-sur-Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 19:45:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Nous vous invitons à découvrir ce spectacle à partir de 3 ans ! Pourquoi Soleil est-il dans le ciel ? Comment faire quand il n’y a plus d’eau sur Terre ? Pour le savoir, suivons Chacal dans ses aventures au fil de l’eau.

.

1324 route de crest La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com

English :

We invite you to discover this show for ages 3 and up! Why is Soleil in the sky? What do you do when there’s no water left on Earth? To find out, let’s follow Chacal on his adventures along the water.

German :

Wir laden Sie ein, diese Show für Kinder ab 3 Jahren zu entdecken! Warum steht die Sonne am Himmel? Was tun, wenn es auf der Erde kein Wasser mehr gibt? Um das herauszufinden, folgen wir Chacal auf seinen Abenteuern entlang des Wassers.

Italiano :

Vi invitiamo a scoprire questo spettacolo per bambini dai 3 anni in su! Perché il Sole è nel cielo? Cosa si fa quando sulla Terra non c’è più acqua? Per scoprirlo, seguiamo Chacal nelle sue avventure lungo l’acqua.

Espanol :

¡Le invitamos a descubrir este espectáculo para niños a partir de 3 años! ¿Por qué está el Sol en el cielo? ¿Qué se hace cuando no queda agua en la Tierra? Para averiguarlo, sigamos a Chacal en sus aventuras a lo largo del agua.

L’événement Spectacle Jusqu’à la dernière goutte de Thomas Bontemps aux Amanins La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme