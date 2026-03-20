Spectacle Juste une femme Salle des fêtes Blasimon

Spectacle Juste une femme

Salle des fêtes Place de la République Blasimon Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le spectacle Juste une femme , donnant à attendre les voix des femmes, sera joué à la salle des fêtes de Blasimon. Ce spectacle musical et théâtral, drôle et engagé convoque dans une mise en scène joyeuse et tonique, les chansons de grandes autrices, compositrices et interprètes parmi lesquelles Anne Sylvestre, Jeanne Cherhal, Juliette et tant d’autres pour rappeler les combats passés, actuels et à venir pour l’égalité des droits. C’est un spectacle mêlant chansons à textes, humour et engagement féministe. En partenariat avec la mairie de Blasimon et

le Point Local d’Animation Blasimon-Mauriac-Ruch, dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Un pot amical est prévu avec les artistes, à la fin du spectacle (18 h 30). Billetterie en ligne. .

Salle des fêtes Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 38 77 92 juste-une-femme@laposte.net

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English : Spectacle Juste une femme

L’événement Spectacle Juste une femme Blasimon a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de l’Entre-deux-Mers