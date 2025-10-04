Spectacle « J’y vois le village » par la compagnie Magnanarelle à Vassy Salle Pierre Geoffroy Valdallière

Spectacle « J’y vois le village » par la compagnie Magnanarelle à Vassy

Salle Pierre Geoffroy Route de Lassy Valdallière Calvados

Début : 2025-10-04 15:00:00

Les médiathèques de Valdallière accueillent le spectacle « J’y vois le village » par la Compagnie Magnanarelle, à la Salle P. Geoffroy à Vassy.

Mise en scène de six contes et légendes de Normandie issus du répertoire traditionnel et enrichis de collectage auprès de personnes âgées vivant en Basse Normandie.

Le répertoire de ce spectacle est composé de récits variés humoristiques et tendres, parfois cocasses, fantastiques et emprunts de sorcellerie ou de revenants… Il parle de ceux du village, hommes, femmes, et enfants qui évoluent autour de « m’sieur l’curé ».

Ils sont accompagnés de musique et chants traditionnels normands. .

Salle Pierre Geoffroy Route de Lassy Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 2 31 09 09 18

