Spectacle « K, un parcours intime » Beaugency
vendredi 5 février 2027 · Beaugency
Informations pratiques
Beaugency
Spectacle « K, un parcours intime »
Théâtre Le Puits-Manu Beaugency Loiret
Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
12.5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:30:00
fin : 2027-02-05 21:30:00
Date(s) :
2027-02-05
Quatre artistes, quatre femmes, mêlent leurs voix, leurs corps et leurs souvenirs pour raconter une histoire d’amitié, de danse et de reconstruction.
Danse, théâtre, musique, marionnettes… Quatre artistes, quatre femmes, mêlent leurs voix, leurs corps et leurs souvenirs pour raconter une histoire d’amitié, de danse et de reconstruction.
Inspiré du parcours de Katelle Paulezec, danseuse dont la maladie a éloigné le corps de la scène, K, un parcours intime raconte le chemin qui permet de renouer avec le mouvement. Une création où la force du collectif ouvre des possibles là où tout semblait s’être arrêté.
Par la Compagnie Des Cousus 12.5 .
Théâtre Le Puits-Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 95 95
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English :
Four artists, four women, weave together their voices, their bodies, and their memories to tell a story of friendship, dance, and healing.
L’événement Spectacle « K, un parcours intime » Beaugency a été mis à jour le 2026-09-10 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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