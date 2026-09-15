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Spectacle « K, un parcours intime » Beaugency

vendredi 5 février 2027 · Beaugency

Spectacle « K, un parcours intime » Beaugency

Informations pratiques

Début
vendredi 5 février 2027
Fin
vendredi 5 février 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
Théâtre Le Puits-Manu
Ville
45190 Beaugency
Département
Loiret
Tarif
12.5 12.5 12.5 Tarif de base - plein tarif

Beaugency

Spectacle « K, un parcours intime »

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency Loiret

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
12.5
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:30:00
fin : 2027-02-05 21:30:00

Date(s) :
2027-02-05

Quatre artistes, quatre femmes, mêlent leurs voix, leurs corps et leurs souvenirs pour raconter une histoire d’amitié, de danse et de reconstruction.
Danse, théâtre, musique, marionnettes… Quatre artistes, quatre femmes, mêlent leurs voix, leurs corps et leurs souvenirs pour raconter une histoire d’amitié, de danse et de reconstruction.

Inspiré du parcours de Katelle Paulezec, danseuse dont la maladie a éloigné le corps de la scène, K, un parcours intime raconte le chemin qui permet de renouer avec le mouvement. Une création où la force du collectif ouvre des possibles là où tout semblait s’être arrêté.

Par la Compagnie Des Cousus 12.5  .

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 95 95 

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English :

Four artists, four women, weave together their voices, their bodies, and their memories to tell a story of friendship, dance, and healing.

L’événement Spectacle « K, un parcours intime » Beaugency a été mis à jour le 2026-09-10 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE

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