Spectacle Ka-In Théâtre des Jacobins Dinan mardi 3 février 2026.

Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03 21:40:00

2026-02-03

Corps libres, groupe acrotatique de Tanger et Raphaelle Boitel

Il existe un peuple nomade du Maroc appelé Amazigh (homme libre). Au fil des temps, ils ont développé des figures acrobatiques défiant la pesanteur. De leur rencontre avec la chorégraphe Raphaëlle Boitel, nait un spectacle époustouflant. Plongés dans un univers en clair-obscur, symbole de rêve, de sagesse, de mer, de ciel et de sérénité. Un mouvement infatigable, des acrobaties démultipliées, voici un cirque dansé, un élan de vie organique puissant et drôle. Un hommage à la culture berbère dans toute sa splendeur.

Mise en scène et chorégraphie Raphaëlle Boitel | Danseurs hip-hop B-Boy Hamidou Aboubakar Sidiki, Mohcine Allouch | Porteur Hammad Benjkiri

Danseuses hip-hop B-Girl Zhor El Amine Demnati, Manal El Abdouny | Acrobates Abdessamad El Fanoug, Achraf El Kati, Hamza Naceri, Kawtar Niha

Acrobate, équilibriste, chanteuse Bouchra El Kayouri | Acrobate, porteur Youssef El Machkouri | Danseur hip-hop Mohammed Guechri

Danseur hip-hop & popping Youssef Salihi | Acrobate, équilibriste Hassan Taher | Acrobate, jongleur Mohammed Takel

Collaborateur artistique, lumière, scénographie Tristan Baudoin | Assistante mise en scène Sanae El Kamouni

Création musicale Arthur Bison | Coachs chorégraphiques & training Mohamed Rarhib, Julieta Salz

Complices à la technique en création Thomas Delot, Nicolas Lourdelle, Anthony Nicolas | Régie son Joël Abriac, Tom d’Hérin

Régie lumière Laure Andurand, Marine David | Régie plateau David Normand, Thomas Dupeyron | Direction technique Laure Andurand

Chargés de production et de logistique Romane Blandin, Antoine Devaux | Production & diffusion Jean-François Pyka

Administration, production & développement Aizeline Wille | Direction du Groupe Acrobatique de Tanger Sanae El Kamouni

Dès 12 ans

Billetterie

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h

-L’office de tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.

-Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

-Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

