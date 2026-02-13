Spectacle ‘Kafé Gáta’ Le Lieu Verdun

Spectacle ‘Kafé Gáta’

Le Lieu 6 Rue de Ru Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Vendredi 2026-03-13 20:30:00

2026-03-13 21:35:00

2026-03-13

Né de la passion de ses membres pour les répertoires traditionnels d’Europe de l’Est, le quartet Kafé Gáta déploie une musique enivrante dans une ambiance chaleureuse et festive.

Tarifs tout doux avec la Carte Voilà !Tout public

Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67

Born of its members? passion for the traditional repertoires of Eastern Europe, the Kafé Gáta quartet plays intoxicating music in a warm, festive atmosphere.

