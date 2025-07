Spectacle Kahina – Blick Théâtre Village Vacances La Taillade Pompogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T18:30:00 – 2025-07-21T19:15:00

Fin : 2025-07-21T18:30:00 – 2025-07-21T19:15:00

En itinérance à vélo en Nouvelle-Aquitaine, les artistes de Blick Théâtre vous invitent à une représentation de Kahina – Théâtre de Métamorphose.

Deux survivants d’un monde à bout de souffle suivent le signal fragile d’une radio lointaine, quand soudain surgit Maahinen. Troll espiègle et gardien des lieux, il sème indices et malices sur leur chemin.

Fable écologique inspirée des légendes nordiques, Kahina mêle théâtre visuel, cirque et marionnette. Avec humour et poésie, Blick Théâtre tisse une mythologie nouvelle, où le fantastique murmure à l’oreille du vivant.

Village Vacances La Taillade 319 Chemin Vert 47420 POMPOGNE Pompogne 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 93 https://vacances-lataillade.fr/ https://www.facebook.com/villagevacanceslataillade.solincite;https://www.instagram.com/villagelataillade/ Village Vacances – Camping – Foyer de vie

©Stéphane Marchand