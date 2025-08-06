Spectacle Kamel Le Magicien, Super Héros Théâtre Le Normandy Le Havre

Spectacle Kamel Le Magicien, Super Héros Théâtre Le Normandy Le Havre vendredi 13 février 2026.

Spectacle Kamel Le Magicien, Super Héros

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-13 20:00:00

2026-02-13

Kamel le Magicien est l’une des figures incontournables de la magie contemporaine en France. Révélé au grand public grâce à ses nombreuses apparitions sur Canal+, TF1 et France 2, il bouscule les codes avec un style unique et une présence communicative.

Et si un super-héros venait vous libérer du quotidien ?

Avec ses super-pouvoirs et son énergie débordante, Kamel le Magicien vous embarque dans un univers magique où tout devient possible.

Entre illusions spectaculaires, humour et émotions, le temps d’une soirée, la vie vous paraîtra plus légère et bien plus belle… presque irréelle.

Un show familial, captivant, drôle et plein de surprises, où la vraie magie… c’est peut-être d’y croire à nouveau.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

