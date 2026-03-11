Spectacle KAMINI IL FAUT QUE JE VOUS EXPLIQUE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle KAMINI IL FAUT QUE JE VOUS EXPLIQUE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Kamini débarque à L’Improviste avec son one man show aussi barré qu’énergique !

Star du net avec Marly-Gomont, co-auteur du film à succès du même nom, Kamini revient là où il excelle la scène.

Avec son univers décalé, son humour absurde et son regard unique sur le monde, il raconte tout sa vie de soignant, ses racines rurales et ses aventures d’artiste… avec une générosité explosive ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

