Spectacle Kamishibaï Place de la croix Fay-sur-Lignon
Spectacle Kamishibaï Place de la croix Fay-sur-Lignon samedi 18 octobre 2025.
Spectacle Kamishibaï
Place de la croix Le Bistroc Fay-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Histoire vraie et extraordinaire de Joseph, un homme ordinaire. Quand la petite histoire est bouleversée par la grande.
Par la Compagnie du ruisseau.
.
Place de la croix Le Bistroc Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lacaravelle@mailto.com
English :
The extraordinary true story of Joseph, an ordinary man. When the little story is turned upside down by the big one.
By Compagnie du ruisseau.
German :
Wahre und außergewöhnliche Geschichte von Joseph, einem gewöhnlichen Mann. Wenn die kleine Geschichte von der großen erschüttert wird.
Von der Compagnie du ruisseau.
Italiano :
La straordinaria storia vera di Joseph, un uomo comune. Quando la piccola storia viene stravolta dalla grande storia.
A cura della Compagnie du ruisseau.
Espanol :
La extraordinaria historia real de Joseph, un hombre corriente. Cuando la pequeña historia da un vuelco por culpa de la grande.
Por la Compagnie du ruisseau.
L’événement Spectacle Kamishibaï Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal