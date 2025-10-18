Spectacle Kamishibaï Place de la croix Fay-sur-Lignon

Spectacle Kamishibaï Place de la croix Fay-sur-Lignon samedi 18 octobre 2025.

Spectacle Kamishibaï

Place de la croix Le Bistroc Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Histoire vraie et extraordinaire de Joseph, un homme ordinaire. Quand la petite histoire est bouleversée par la grande.

Par la Compagnie du ruisseau.

.

Place de la croix Le Bistroc Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lacaravelle@mailto.com

English :

The extraordinary true story of Joseph, an ordinary man. When the little story is turned upside down by the big one.

By Compagnie du ruisseau.

German :

Wahre und außergewöhnliche Geschichte von Joseph, einem gewöhnlichen Mann. Wenn die kleine Geschichte von der großen erschüttert wird.

Von der Compagnie du ruisseau.

Italiano :

La straordinaria storia vera di Joseph, un uomo comune. Quando la piccola storia viene stravolta dalla grande storia.

A cura della Compagnie du ruisseau.

Espanol :

La extraordinaria historia real de Joseph, un hombre corriente. Cuando la pequeña historia da un vuelco por culpa de la grande.

Por la Compagnie du ruisseau.

L’événement Spectacle Kamishibaï Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal