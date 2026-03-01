Spectacle Kamishibaï, ouvre toi Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron
Spectacle Kamishibaï, ouvre toi Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron samedi 7 mars 2026.
Spectacle Kamishibaï, ouvre toi
Médiathèque 25 rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-03-07 16:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Un spectacle de conte interactif par Emilie Trasente de la Compagnie Tout Contre.
Médiathèque 25 rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18
English : Kamishibaï, ouvre toi show
An interactive storytelling show by Emilie Trasente of Compagnie Tout Contre.
L’événement Spectacle Kamishibaï, ouvre toi Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes