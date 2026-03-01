Spectacle Kamishibaï, ouvre toi Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Spectacle Kamishibaï, ouvre toi

Médiathèque 25 rue de la libération Saint-Denis-d'Oléron

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Un spectacle de conte interactif par Emilie Trasente de la Compagnie Tout Contre.

English : Kamishibaï, ouvre toi show

An interactive storytelling show by Emilie Trasente of Compagnie Tout Contre.

