Spectacle Kamuyot Hésingue

Le public a pris place dans les gradins installés en vis-à-vis pour délimiter l’espace d’une scène improvisée au centre d’un gymnase. Il n’y a ni décor, ni rideau, rien du décorum habituel des salles de théâtre. Un coup de sifflet strident retentit et le show commence. Quatorze danseurs survoltés, un peu rebelles, déboulent de tous les côtés, kilts sur collants déchirés pour les filles, pantalons en tartan pour les garçons. L’instant d’avant, certains d’entre eux étaient encore assis incognito au milieu des spectateurs. Figures et styles s’enchaînent avec la même énergie débordante sur des musiques toutes aussi éclectiques pop japonaise psychédélique, bandes originales de séries, reggae et sonate de Beethoven. Une ode à la jeunesse et une joie partagée entre les artistes et le public.

CCN•Ballet de l’Opéra national du Rhin

Directeur artistique Bruno Bouché

Chorégraphie Ohad Naharin

Spectacle présenté avec des musiques enregistrées.

Conception sonore David (Dudi) Bell

Costumes Alla Eizenberg

Pièce créée pour Batsheva The Young Ensemble (2003). Inspirée par Mamootot et Moshe d’Ohad Naharin.

Projet de territoire co-construit par le CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin et La Filature, Scène nationale de Mulhouse.

Ce spectacle est présenté à la Comète de Hésingue dans le cadre d’un accueil du Réseau A deux pas de chez nous

Danse par CCN•Ballet de l’Opéra national du Rhin (Mulhouse).

Tout public à partir de 6 ans

Durée 50 minutes .

16 Rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

