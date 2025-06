Spectacle Karamélis et l’Ortie Villers-lès-Nancy 20 juillet 2025 14:30

Meurthe-et-Moselle

Spectacle Karamélis et l’Ortie 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-20 14:30:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Karamélis, fille de la grande sorcière Dragonia a étudié les plantes, leurs pouvoirs et le latin. Pour être reconnue sorcière des bois qualifiée, Karamélis doit faire ses preuves, et préparer sa première potion en public. C’est une épreuve importante et son cœur de sorcière bat la chamade. Va t’elle réussir sa mission ?Tout public

0 .

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

English :

Karamélis, daughter of the great witch Dragonia, has studied plants, their powers and Latin. To be recognized as a qualified wood witch, Karamélis must prove herself, and prepare her first potion in public. It’s an important test, and her witch?s heart is pounding. Will she succeed in her mission?

German :

Karamélis, die Tochter der Oberhexe Dragonia, hat die Pflanzen, ihre Kräfte und Latein studiert. Um als qualifizierte Waldhexe anerkannt zu werden, muss Karamélis sich beweisen und ihren ersten Trank in der Öffentlichkeit brauen. Dies ist eine wichtige Prüfung und ihr Hexenherz schlägt wie wild. Wird sie ihre Mission erfolgreich abschließen?

Italiano :

Karamélis, figlia della grande strega Dragonia, ha studiato le piante, i loro poteri e il latino. Per essere riconosciuta come strega dei boschi qualificata, Karamélis deve dare prova di sé e preparare la sua prima pozione in pubblico. È una prova importante e il suo cuore di strega batte all’impazzata. Riuscirà nella sua missione?

Espanol :

Karamélis, hija de la gran bruja Dragonia, ha estudiado las plantas, sus poderes y el latín. Para ser reconocida como bruja del bosque cualificada, Karamélis debe demostrar su valía y preparar su primera poción en público. Es una prueba importante y su corazón de bruja late desbocado. ¿Tendrá éxito en su misión?

L’événement Spectacle Karamélis et l’Ortie Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-06-17 par DESTINATION NANCY