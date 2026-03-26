Spectacle Karine MAZEL Montbazens
Spectacle Karine MAZEL Montbazens samedi 11 avril 2026.
Spectacle Karine MAZEL
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Causerie contée humoristique d’utilité poétique, écrite et interprétée par Karine MAZEL pour adolescents et adultes. Rendez-vous à la salle de spectacles, à 20 h. Gratuit, renseignements 05 65 63 77 94. (Communauté de communes du plateau de Montbazens) .
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
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English :
L’événement Spectacle Karine MAZEL Montbazens a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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