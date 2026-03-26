Spectacle Karine MAZEL

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Causerie contée humoristique d’utilité poétique, écrite et interprétée par Karine MAZEL pour adolescents et adultes. Rendez-vous à la salle de spectacles, à 20 h. Gratuit, renseignements 05 65 63 77 94. (Communauté de communes du plateau de Montbazens) .

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Karine MAZEL Montbazens a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)