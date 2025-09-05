Spectacle Karl Cie Betty Boibrut Janzé

Spectacle Karl Cie Betty Boibrut

8 Allée de l'Yve Janzé Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

Karl est un bonhomme tangram, anguleux, composé de sept pièces géométriques, malicieuses et indisciplinées. Karl est gardien de phare. Il vit isolé au beau milieu de l’océan ou il garde ses petits bouts de lui à leur place, bien rangés, ordonnés, tel le chef d’une garnison militaire. Mais Bô, un de ses petits bouts de lui, est différent. Il se lasse de cette monotonie. Rêveur, Bô s’imagine l’horizon. Curieux, il s’aventure hors du carré. Indépendant, il part… Karl, biscornu, incomplet, accablé par la tristesse mais prenant son courage à deux angles décide de larguer les amarres et de partir, cahin caha, à la recherche de Bô. Notre petit bonhomme bien carré, va devoir réinventer une façon de voir les choses… Celle d’arrondir les angles. Il y a les règles… et il y a la vie. Karl connait bien les règles, elles rassurent… Mais qu’en est-il de la vie ?…

Informations pratiques

Durée 30 min

Tarif plein 6€

Réduit 4€ Famille 13€

À partir de 3 ans

Réservation conseillée (jauge limitée)

Janzé, Le Gentieg

Infos et réservations

rafcom.bzh / culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87

+33 2 99 43 64 87

