Spectacle Karo No Limit

Vendredi 24 avril 2026 de 21h à 22h15.

Samedi 25 avril 2026 de 21h à 22h15.

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-25 22:15:00

2026-04-24 2026-04-25

Oubliez tout et laissez vous transporter dans l’univers décalé de Karo, humour grinçant et punchlines affutées un one woman détonnant pour 1h de rire !

Karo c’est avant tout une plume acérée, des textes percutants mêlant désinvolture et expérience de vie quotidienne ; et surtout une autodérision à toute épreuve.



Que se cache t-il en dessous de la Wonderwoman ?

On parle de la vie quotidienne, du couple, de la charge mentale, de l’identité féminine, tout ça avec dérision pour se moquer un peu, et déculpabiliser beaucoup.



C’est drôle et touchant, c’est le miroir grossissant de nos petites imperfections.

C’est une femme impudique et douce.

C’est toi, c’est moi, c’est nous.



Le saviez-vous ?

Récompensée de 5 prix d’humour en festival. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

English :

Forget everything and let yourself be transported into Karo?s quirky world of wry humor and sharp punchlines: an explosive one-woman show for 1 hour of laughter!

